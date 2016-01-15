Гравець "Динамо" Рубен перейшов в аргентинський клуб

Аргентинський нападник ФК «Динамо» Київ Марко Рубен перейшов на постійній основі в клуб «Росаріо Сентраль», повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

"Ми дякуємо йому за час, проведений у складі «біло-синіх», і бажаємо успіхів у продовженні його футбольної кар'єри", - йдеться в повідомленні.

11 липня 2012 року іспанський «Вільярреал» оголосив про принципову домовленість з київським «Динамо» щодо переходу Рубена. Наступного дня аргентинець прибув до Києва для проходження медичного обстеження, а 13 липня уклав з «Динамо» п'ятирічну угоду. 3 листопада 2012 року забив у ворота «Таврії» перший м'яч за «Динамо» на 45+1 хвилині добиванням м'ячі у ворота Даміра Кахрімана. Всього провів за "Динамо" 11 ігор. Гол у ворота сімферопольської команди так і залишився єдиним для Рубена у складі "Динамо".

Влітку 2013 року був відданий в річну оренду у французький «Евіан». 21 липня 2014 року Марко Рубен після річної оренди у Франції перейшов в мексиканську «УАНЛ Тигрес», також на правах оренди. А наприкінці грудня 2014 року був відданий в оренду у «Росаріо Сентраль» на півтора роки.

Тепер він буде виступати в аргентинській команді на постійній основі.