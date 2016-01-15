Чоловіча збірна України з біатлону провалила естафету на етапі Кубка світу

У Рупольдінгу (Німеччина) завершилася чоловіча естафетна гонка на етапі Кубка світу з біатлону, в якій збірна України посіла лише 12-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Відставання нашої команди від лідера склало 3 хвилини, 13,1 секунди.

Українці в цій гонці виступали таким складом: Сергій Семенов, Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Дмитро Підручний.

І перші три етапи пройшли в боротьбі за призовий подіум або, щонайменше, місце в 6-ці найсильніших. Якщо Сергій Семенов відстав від лідера за підсумками першого етапу ліша на 15,3 секунди, то надалі відрив коливався від однієї до двох хвилин. Але, на останньому етапі всі зусилля нашої команди перекреслив Підручний, який маючи 8 патронів вразив лише 2 мішені у стрільбі з положення лежачи - три штрафних кола. На дистанцію він повернувся вже на 13-й позиції і потім, відстрілявши чисто в "стійці" зумів обійти лише одного суперника, фінішувавши на 12-му місці.

У підсумку, в пасиві українців 3 штрафних кола та 7 додаткових патронів.

Перемогу в цій гонці здобула команда Норвегії (1 година 17 хвилин 5 секунд) 0 штрафних кіл та 12 додаткових патронів, другому місці - збірна Росії (відставання - 14,6 секунди, 0+6), третьому - Австрія (35,8 сек., 1+7).

У вихідні на етапі КС в Німеччині відбудуться чоловічий і жіночий мас-старт і жіноча естафета.