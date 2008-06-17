Букмекери пророкують виліт Франції та Італії з Євро-2008

Букмекери вважають Румунію фаворитом матчу з Голландією, який почнеться 17 червня о 21:45 за київським часом. У випадку, якщо румуни виграють у цій зустрічі, вони вийдуть в 1/4 фіналу чемпіонату Європи 2008 року, а збірні Італії і Франції залишать турнір незалежно від результату матчу між ними.

Букмекерська контора Pinnale Sports приймає ставки на перемогу Румунії з коефіцієнтом 2,36 (чим нижче коефіцієнт - тим вище вважається ймовірність події). Перемога голландців оцінюється з коефіцієнтом 2,98, нічия - з коефіцієнтом 3,76.

У матчі Італія - Франція фаворитами вважаються італійці. Коефіцієнт на перемогу підопічних Роберто Донадоні в букмекерській конторі Bet365 складає 2,58, на успіх французів - 2,84, на нічию - 3,75.

Відзначимо, в тому випадку, якщо Франція і Італія зіграють внічию, румунам для виходу в 1/4 фіналу досить буде не програти. Якщо матч Францію - Італія закінчиться з рахунком 0:0, румун у грі з Голландією влаштує будь-який результат, окрім поразки з великим рахунком.

На біржі ставок Betfair ставки на вихід Румунії з групи приймаються з коефіцієнтом 1,97. Коефіцієнт вихід до плей-офф італійців складає 3,65, на участь в 1/4 фіналу збірної Франції - 4,3. Таким чином, шанси румун гравці на біржі ставок оцінюють приблизно в 50 відсотків. Ймовірність виходу з групи Італії і Франції, за оцінками гравців на Betfair, складає відповідно 27 відсотків і 23 відсотки.

Лента.ру