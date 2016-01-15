ФІФА заборонила "Реалу" та "Атлетико" купувати гравців

Про це повідомляється на сайті ФІФА.

Обом клубам заборонили заявляти нових гравців протягом двох наступних трансферних вікон (літо 2016 року і зима 2017).

Заборона трансферів на місцевому та міжнародному рівні діє для кожного клубу в цілому, за винятком жіночих команд, пляжного футболу та футзалу. Також, заборона не розповсюджується на поточне трансферне вікно і не заважає клубам відпускати гравців.

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Крім цього, "Реал" і "Атлетико" отримали догану від ФІФА і були оштрафовані на 360 тисяч швейцарських франків і на 900 тисяч швейцарських франків відповідно. Клуби також повинні протягом 90 днів врегулювати ситуацію з неповнолітніми гравцями.

Раніше повідомлялося, що в квітні 2015 року ФІФА оголосила про санкції, накладені на інший іспанський клуб — «Барселону». Каталонцям заборонено реєструвати нових футболістів протягом двох трансферних періодів.