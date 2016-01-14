Півзахисник Кранчар покинув київське "Динамо"
23:57, 14 січня 2016Спорт
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Хорват пішов із столичного клубу достроково, за півроку до закінчення терміну контракту.
Ніко Кранчар так і не зміг зарекомендувати себе в "Динамо" / prosport.tsn.ua
ФК «Динамо» Київ і хорватський півзахисник Ніко Кранчар прийшли до обопільної згоди про дострокове припинення дії контракту, повідомляє прес-служба "Динамо".
"Ми дякуємо Ніко за роки, віддані нашому клубу і бажаємо йому успіхів у продовженні його футбольної кар'єри", - йдеться в повідомленні.
Всього за «Динамо» Кранчар провів 22 матчі у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі і віддав 2 гольові передачі. Його контракт з клубом закінчувався влітку 2016-го року.
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