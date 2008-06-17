За перемогу над шведами збірній Росії обіцяють 7 мільйонів євро
12:32, 17 червня 2008Спорт
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Скандинавів чекає друга Полтава?
|Гуус Хіддінк
З вказаної суми 500 тисяч євро одержить головний тренер збірної Росії Гуус Хіддінк.
Перемога в матчі з Швецією забезпечить росіянам друге місце в групі D і вихід в 1/4 фіналу (перше місце в групі вже гарантувала собі Іспанія). В цьому випадку в 1/4 фіналу підопічні Хіддінка зіграють із збірною Голландії. У разі нічиєї або перемоги шведів до плей-офф вийде команда Ларса Лагербека.
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