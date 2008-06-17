За перемогу над шведами збірній Росії обіцяють 7 мільйонів євро

Керівництво Російського футбольного союзу (РФС) вирішило матеріально стимулювати гравців і тренерський штаб збірної Росії. У разі перемоги 18 червня в останньому турі групового етапу Євро-2008 над Швецією, яка гарантує росіянам вихід в 1/4 фіналу, команді буде виділено сім мільйонів євро. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційний сайт телеканалу "Спорт".

З вказаної суми 500 тисяч євро одержить головний тренер збірної Росії Гуус Хіддінк.

Перемога в матчі з Швецією забезпечить росіянам друге місце в групі D і вихід в 1/4 фіналу (перше місце в групі вже гарантувала собі Іспанія). В цьому випадку в 1/4 фіналу підопічні Хіддінка зіграють із збірною Голландії. У разі нічиєї або перемоги шведів до плей-офф вийде команда Ларса Лагербека.