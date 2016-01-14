Спалетті очолив гранда італійського футболу "Рому" вдруге в тренерській кар'єрі

Футбольний клуб "Рома" підтвердив призначення Лучано Спаллетті новим головним тренером клубу, повідомляє офіційний сайт столичної команди.

56-річний італійський фахівець прибув сьогодні на базу клубу в Тригоріа і відразу взяв на себе відповідальність за команду напередодні наступного матчу Серії А проти "Верони", який відбудеться на римському "Стадіо Олімпіко" у неділю, 17 січня.

Спаллетті вдруге очолить клуб після досить успішного чотирирічного перебування в столиці Італії в період 2005-2009 років.

На додаток до перемог в Кубку Італії і звання віце-чемпіона Серії А (в 2007 і 2008 році), Спаллетті встановив новий рекорд чемпіонату країни у вищому дивізіоні в лютому 2006 року, коли його "Рома" видала серію з 11 перемог поспіль. Він був визнаний тренером року Серії А за 2006 рік.

Спаллетті з ентузіазмом говорить про своє повернення. "Я схвильований, тому що я знаю, наскільки велика честь очолювати клуб цього міста. Це серйозний виклик - настільки цікава робота з такими гідними людьми."

Після відходу з "Роми" в 2009-му році Спаллетті працював у якості тренера російського "Зеніта" (Санкт-Петербург) з грудня 2009 року по березень 2014 року, вигравши два титулу чемпіонату Росії, а також Кубок Росії і Суперкубок Росії.