Артем Кравець допоміг "Штуттгарту" виграти в товариському матчі у "Ганновера" в міжсезоння

Екс-гравець київського "Динамо" Артем Кравець, який знаходиться в оренді в клубі німецької Бундесліги "Штутгарт", допоміг своїй команді обіграти в контрольному поєдинку «Ганновер» - 2:0, повідомляє ФК "Штуттгарт".

Орендований у київського «Динамо» форвард з'явився на полі у другому таймі і мав шикарний момент для взяття воріт, однак пробив прямо у воротаря. Від голкіпера «Ганновера» м'яч відскочив до Даніеля Діваді, який і поставив крапку в матчі, зробивши рахунок 2:0.

Ще один український футболіст «Штутгарта» Борис Тащі провів на полі весь перший тайм, але результативними діями не запам'ятався. До речі, Кравець вийшов на поле, замінивши у перерві саме Тащі.