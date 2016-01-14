Артем Кравець допоміг "Штуттгарту" виграти в товариському матчі у "Ганновера" в міжсезоння
16:23, 14 січня 2016Спорт
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Колишній гравець "Динамо" швидко освоюється в команді німецької Бундесліги.
Кравець орендований "Штуттгартом" до кінця сезону / facebook.com/VfB
Екс-гравець київського "Динамо" Артем Кравець, який знаходиться в оренді в клубі німецької Бундесліги "Штутгарт", допоміг своїй команді обіграти в контрольному поєдинку «Ганновер» - 2:0, повідомляє ФК "Штуттгарт".
Орендований у київського «Динамо» форвард з'явився на полі у другому таймі і мав шикарний момент для взяття воріт, однак пробив прямо у воротаря. Від голкіпера «Ганновера» м'яч відскочив до Даніеля Діваді, який і поставив крапку в матчі, зробивши рахунок 2:0.
Ще один український футболіст «Штутгарта» Борис Тащі провів на полі весь перший тайм, але результативними діями не запам'ятався. До речі, Кравець вийшов на поле, замінивши у перерві саме Тащі.
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