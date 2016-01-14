Тренер "Манчестер Юнайтед" Луї ван Гаал обізвав журналіста товстуном (відео)

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" голландець Луї ван Гаал в черговий раз шокував своєю поведінкою англійську публіку, назвавши журналіста "товстуном", повідомляє Daily mail.

Інцидент стався після матчу "Юнайтед" проти "Ньюкасла", що завершився з рахунком 3:3.

Тренеру поставили питання про гру капітана команди Вейна Руні, який забив два голи у цьому матчі. На що ван Гаал заявив, що не буде відповідати на подібні питання, так як журналісти постійно критикували Руні. "Не я критикував, а ви", - сказав голландець, встав з-за столу і попрямував до виходу. Потім обернувся на репліку із залу і, вказуючи пальцем на кореспондента Ніла Кастіса з The Sun сказав: "І ти, товстун, теж".

Наступного разу ван Гаал постане перед журналістами в п'ятницю, на передматчевому тренуванні перед недільною грою з "Ліверпулем". Чи дочекаються від нього вибачень, поки залишається неясним.