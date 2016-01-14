Кличко: результат матчу-реваншу з Ф'юрі однозначно буде іншим

Володимир Кличко впевнений, що у матчі-реванші з Тайсоном Ф'юрі поверне собі чемпіонські пояси, повідомляє Чемпіонат з посиланням на інтерв'ю українського боксера німецькому виданню Spiegel.

«Фізично вже не боляче. На щастя, я пішов з рингу лише з парою розтинів. Інших ушкоджень у мене не було. А ось всередині, звичайно, ще боляче. У мене велике его. Моє его — це мій двигун, але цей двигун страждає від поразки. Я був дійсно в кращому фізичному стані. Але якщо немає балансу фізики та психології, тобі доводиться ой як непросто. Я не вступав в бій. Причину цього я проаналізував і знаю, що робити в майбутньому. Кінцевий результат матчу-реваншу однозначно буде іншим», — розповів Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в Дюсельдорфі (Німеччина) Кличко програв Ф`юрі титули чемпіона світу IBF/IBO/WBA/WBO у суперважкій вазі, програвши за очками. Згодом IBF позбавила британця титулу за відмову проводити захист у бою з іншим українцем В'ячеславом Глазковим. Таким чином, Кличко вже в будь-якому випадку не зможе повернути всі свої титули, навіть якщо переможе Ф'юрі в матчі-реванші.