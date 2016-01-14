Українка Заневська вийшла у друге коло кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

У Мельбурні (Австралія) стартував перший в році тенісний турнір серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії, де в першому матчі кваліфікаційного турніру перемогу здобула українка Марина Заневська, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Заневська грала з Юйсюань Чжан (Китай) і виграла у впертій боротьбі в трьох сетах - 7:5, 6:7 (5), 6:4.

Матч тривав 3 години 7 хвилин, протягом яких суперниці зробили по 4 ейси, а українка навіть зробила більше подвійних помилок, ніж суперниця - 5 проти 6. Тим не менш, у вирішальні моменти матчу наша спортсменка була стабільніша, зробивши 7 брейк-поінтів проти 5 у суперниці. За загальною кількістю виграних м'ячів Заневська також перевершила опонентку - 112 проти 110.

У другому раунді кваліфікаційного турніру суперницею українки стане Рісу Озакі з Японії, яка на старті виявилася сильнішою француженки Полін Парментьє - 6:3, 6:2.

Ще дві українки сьогодні свої матчі програли і виступи в турнірі завершили вже на старті. Ольга Савчук не змогла здолати Терезу Сміткову (Чехія) - 6:7 (8), 3:6, а Катерина Козлова поступилася Тамірі Пажек (Австрія) - 2:6, 4:6.

Напередодні, в чоловічому одиночному розряді, в кваліфікаційному турнірі єдиний представник України Денис Молчанов виявився сильнішим Бредлі Мозлі (Австралія). Після першої партії, яка завершилася перемогою українця з рахунком 6:3, суперник відмовився від продовження боротьби.

Відповідно до світового рейтингу місця в основній сітці турніру собі гарантували 6 представників України: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

Кваліфікаційні змагання триватимуть до 16 січня.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу пройде у Мельбурні з 18 по 31 січня.