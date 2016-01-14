Помер легендарний важкоатлет Леонід Жаботинський

14 січня на 78-му році пішов з життя знаменитий штангіст - дворазовий олімпійський чемпіон з важкої атлетики, неодноразовий чемпіон світу, Європи та СРСР Леонід Жаботинський, повідомляється на офіційному сайті мерії Запоріжжя.

«Пішов з життя Леонід Іванович Жаботинський. Завдяки природному таланту, цілеспрямованості і колосальній роботі над собою наш легендарний земляк встановив 19 світових рекордів, 20 рекордів СРСР, 58 рекордів України. За його ініціативою в 1979 році в Запоріжжі був збудований клуб, відкрита СДЮШОР «Спартак» з важкої атлетики. Щорічно в місті проводяться турніри на приз Леоніда Жаботинського. Йому присвоєно звання почесного громадянина Запоріжжя», - інформує мерія.

Офіційної інформації про причини смерті легендарного спортсмена немає.

Леонід Жаботинський (1938 р.н.) - знаменитий український радянський штангіст, який виступав у суперважкій вазі. Дворазовий олімпійський чемпіон (1964, 1968) з важкої атлетики, чемпіон світу (1964-1966, 1968), чемпіон Європи (1966, 1968), п'ятиразовий чемпіон СРСР (1964-1969). Заслужений майстер спорту СРСР (1964).

Встановив 19 світових рекордів, у тому числі два в триборстві — 560 кг (1964) та 590 кг (1967); 20 рекордів СРСР, 58 рекордів УРСР.