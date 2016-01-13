"Дніпро" проведе шість матчів на першому міжсезонному зборі в Туреччині

Перший тиждень збору в Туреччині підопічні Мирона Маркевича присвятять тренуванням, а потім проведуть цілу серію контрольних матчів, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

20, 22 і 24 січня вони зіграють по два поєдинки. 20 січня відбудуться зустрічі з командами Регіональної бундесліги «Цвіккау» і «Родингхаузен», 22-го — з представляючим другу бундеслігу «Франкфуртом» і швейцарським «Цюріхом», 24-го — з ще одним клубом другого німецького дивізіону «Хайденхаймом» і азербайджанською «Габалою».

У зборі візьмуть участь 27 футболістів:

воротарі Денис Бойко, Ян Лаштувка, Олексій Баштаненко;

захисники Лео Матос, Євген Чеберячко, Іван Томечак, Папа Гуйє, Андерсон Піко, Артем Федецький, Дмитро Чигринський, Володимир Адамюк, Валерій Лучкевич (він через кілька днів відправиться в молодіжну збірну України), Станіслав Гудзь;

півзахисники Джон Руїс, Едмар, Бруно Гама, Роман Безус, Євген Шахов, Сергій Політило, Олександр Кобахідзе, Юрій Вакулко, Максим Луньов, Єгор Назарина, Євген Чеберко;

нападники Євген Селезньов, Роман Зозуля, Денис Баланюк.

Руслан Ротань, Матеус і Дуглас залишилися в Дніпропетровську з медичних причин. Капітан «Дніпра», враховуючи складний попередній рік і перенесену травму, буде поки працювати за індивідуальним планом; Дуглас завершує відновлення після артроскопічної операції на коліні, а Матеус отримав пошкодження м'яких тканин під час відпустки. Очікується, що ці троє футболістів увійдуть в загальну групу на другому зборі.

У той же час на збір відправляються гравці, що виступали у луцькій «Волині» на правах оренди - Сергій Політило і Олександр Кобахідзе. Також «Дніпро» прогляне захисника дніпродзержинської «Сталі» Володимира Адамюка. 24-річний захисник в першій частині чемпіонату провів 16 матчів (усі в основному складі) і забив 1 м'яч. Крім того, спробують свої сили у першій команді вихованці резерву дніпрян: Юрій Вакулко, Максим Луньов, Єгор Назарина і Євген Чеберко.

"Після відпочинку вирушаємо працювати із звичайним, гарним настроєм, — зазначив перед вильотом на збір головний тренер «Дніпра» Мирон Маркевич. — Перший збір для гравців, як завжди, буде непростий, має багато чорнової роботи. На жаль, з нами не змогли відправитися Матеус, Ротань і Дуглас, який зараз відновлюється після операції. Але я думаю, що до другого збору всі вони будуть готові. Зате взяли цілу групу молодих футболістів, будуть з усіма працювати і наші старі знайомі Кобахідзе з Політило, а також Володимир Адамюк з дніпродзержинської "Сталі".