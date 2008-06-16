Євро-2008: закінчилися матчі в групі B

Закінчилися матчі третього туру чемпіонату Європи з футболу в групі B.

Австрія - Німеччина 0:1 (Баллак, 49)

Польща - Хорватія 0:1 (Класніч 53)

До плей-офф виходять Хорватія з абсолютним результатом, і Німеччина, яка все ще вважається одним з фаворитів. Там на них чекають, відповідно, Туреччина і Португалія.

Завтра відбудуться завершальні матчі в групі C: Голландія (6 очок) - Румунія (2 очки) і Франція (1 очко) - Італія (1 очко).