Євро-2008: закінчилися матчі в групі B
23:39, 16 червня 2008Спорт
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З однаковим рахунком
Закінчилися матчі третього туру чемпіонату Європи з футболу в групі B.
Австрія - Німеччина 0:1 (Баллак, 49)
Польща - Хорватія 0:1 (Класніч 53)
До плей-офф виходять Хорватія з абсолютним результатом, і Німеччина, яка все ще вважається одним з фаворитів. Там на них чекають, відповідно, Туреччина і Португалія.
Завтра відбудуться завершальні матчі в групі C: Голландія (6 очок) - Румунія (2 очки) і Франція (1 очко) - Італія (1 очко).
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