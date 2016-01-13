Українські біатлоністи не потрапили в призери індивідуальної гонки етапу Кубка світу

У Рупольдінгу (Німеччина) завершилася чоловіча індивідуальна гонка в рамках 5-го етапу Кубка світу з біатлону, перемогу в якій здобув француз Мартен Фуркад. Найкращий з українців Віталій Кільчицький посів лише 19-е місце, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Жоден з представників України в цей день не обійшовся без промахів на вогневих рубежах, а по швидкості наші біатлоністи не могли на рівних конкурувати з лідерами. Кільчицький відстав від переможця на 3 хвилини 11.0 секунд (2 промахи = 2 хвилини штрафу), Олександр Жирний посів 26-е місце - 3:29.8 відставання (1), Дмитро Підручний опинився на 43-му місці - 4:15.3 відставання (1), а Сергій Семенов - на 59-му місці - 5:15.1 відставання (4).

П'ятий представник України Володимир Семаков не стартував.

Переможцем гонки став француз Мартен Фуркад, який подолав дистанцію за 50:53.9 (1). 2-е місце у австрійця Симона Едера - +17.5 відставання (1), а 3-тє - у росіянина Антона Шипуліна - +28.9 відставання (1).

Ця гонка відкривала етап КС в Рупольдінгу. У четвер відбудеться жіноча індивідуальна гонка, в п'ятницю - чоловіча естафета, в суботу - чоловічий і жіночий мас-старти, а в неділю - жіноча естафета.