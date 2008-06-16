Арабські хокеїсти вперше розіграють золотий кубок

Перший в історії арабських країн чемпіонат з хокею на льоду розпочався сьогодні в столиці ОАЕ, повідомляє еміратське інформаційне агентство ВАМ.

У розіграші першого арабського хокейного кубка, зробленого з чистого золота, візьмуть участь збірні команди чотирьох країн - ОАЕ, Кувейту, Алжиру і Марокко. Віце-чемпіонам буде вручений срібний кубок. Щедрість організаторів змагань на цьому не закінчується: грошову винагороду одержать всі учасники змагань, уточнює РІА "Новости".

Білоруський хокеїст Юрій Файков, який вісім років працює старшим тренером еміратської збірної сподівається, що першими арабськими чемпіонами з хокею на льоду стануть його вихованці. У лютому 2007 року еміратська хокейна дружина посіла шосте місце на азіатських зимових Олімпійських іграх в Китаї, поступившись тільки господарям змагань, Казахстану, Японії, КНДР і Південній Кореї, які мають значно більший досвід в цьому виді спорту.

Кувейтські хокеїсти також брали участь в міжнародних змаганнях, але їхні спортивні успіхи ще попереду. Алжир і Марокко дебютують на хокейних теренах.