Збірна України під час Євро-2016 буде базуватися поблизу Марселя

Національна збірна України з футболу під час чемпіонату Європи-2016 буде базуватися в Екс-ан-Провансі, повідомляє офіційний сайт міста.

Поле місцевого стадіону імені Каркассона буде доступним для української делегації, починаючи з 23 травня до завершення виступів команди на Євро-2016.

Тренування будуть відкритими для публіки.

Екс-ан-Прованс — місто і комуна на південно-сході Франції в регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Екс-ан-Прованс, кантон Екс-ан-Прованс. Екс-ан-Прованс є частиною культурної та історичної спадщини Франції.

Екс-ан-Прованс розташований на захід від гори Сент-Віктуар, на північ від Марселя, з яким утворює агломерацію.

Один з трьох матчів групового етапу Євро - 21 червня, проти команди Польщі - українці проведуть саме у Марселі, на стадіоні "Велодром".

Як повідомляв УНІАН, збірна України посіла 3-е місце на груповому етапі відбірного турніру Євро-2016, але в плей-офф за сумою двох матчів здолала команду Словенії (2:0, 1:1) і вийшла у фінальний турнір. Українці вперше у своїй історії виграли по сумі двох матчів у плей-офф відбірного турніру Євро або чемпіонату світу.

Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.