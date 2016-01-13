ФІФА звільнила свого генерального секретаря Жерома Вальке

Як повідомляє сайт організації, це рішення було прийнято 9 січня і вступило в силу негайно. Трудові відносини між ФІФА і Жером Вальке також були припинені.

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Минулого тижня слідчий відділ комітету з етики ФІФА рекомендував усунути Жерома Вальке від роботи в сфері футболу терміном на 10 років. 17 вересня 2015 року Жером Вальке вже був тимчасово відсторонений від футбольної діяльності на 90 днів, 6 січня 2016 року цей термін був продовжений ще на 45 днів.

Обов'язки генерального секретаря ФІФА як і раніше будевиконувати Маркус Каттнер.

Нагадаємо, восени минулого року ФІФА стало відомо про можливу причетність Жерома Вальке до продажу квитків на матчі Чемпіонату світу з футболу в Бразилії за завищеними цінами.

Крім того, влада США підозрює, що в 2008 році Жером Вальке міг перевести $10 млн з рахунків організації на рахунки колишнього віце-президента ФІФА Джека Уорнера, звинуваченого в корупції.

Сам Жером Вальке відкидає звинувачення у причетності до нелегальних схем продажу квитків.