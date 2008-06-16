Призначено арбітрів на матчі третього туру Євро-2008 (список)

Приризначено арбітрів на останні матчі групового етапу.

16 червня судитиме зустріч Польща - Хорватія грек Кфрос Вассарас. Гру Австрія - Німеччина обслужить Мануель Мехуто Гонсалес з Іспанії.

Арбітром зустрічі Голландія - Румунія, яка пройде 17 червня, призначений Массімо Бузакка з Швейцарії. А паралельний матч Франція - Італія судитиме словак Любош Міхел.

Нарешті, 18 червня головним арбітром зустрічі Греція - Іспанія буде англієць Ховард Уебб. А на останній матч збірної Росії проти команди Швеції УЄФА призачила бельгійця Франка де Блекере, який раніше на Євро-2008 судив гру Хорватія - Німеччина (2:1). Асистувати де Блекере будуть його співвітчизники Петер Херманс і Олексій Верстретен. Резервним суддею призначений Крістінн Якобссон з Ісландії. Про це повідомляє агентство Reuters.

У матчі Хорватія - Німеччина де Блекере відзначився видаленням з поля півзахисника німців Бастіана Швайнштайгера за жорсткий силовий прийом проти Єрко Лєко.

Лента.ру