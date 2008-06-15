Закінчились матчі в групі A

Закінчилися матчі третього туру чемпіонату Європи по футболу в групі A.

Швейцарія - Португалія 2:0 (Якин 71, 83 пен.)

Туреччина - Чехія 3:2 (Арда Туран 75, Ніхат 88, 90 - Коллер 35, Плашил 61)

До плей-офф виходять Португалія, яка не втратила нічого, крім репутації, і Туреччина, яка героїчно билася і відіграла розрив у два голи.

Завтра відбудуться завершальні матчі в групі B: Польща (1 очко) - Хорватія (6 очок) і Австрія (1 очко) - Німеччина (3 очки).