Головний фаворит на посаду президента ФІФА погрожує відібрати у Росії ЧС-2018

Голова Азіатської футбольної конфедерації (АФК) шейх Салман бін Ібрагім аль-Халіфа, який є кандидатом на пост президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА), заявив про готовність переглянути заявочні кампанії чемпіонатів світу 2018 і 2022 років, повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал insidethegames.

Шейх розповів, що в разі його обрання президентом ФІФА результати голосування на виборах країн-організаторів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років можуть бути переглянуті, якщо «серйозне протиправне діяння буде доведено судом».

Інший кандидат на пост глави ФІФА, колишній заступник генерального секретаря організації француз Жером Шампань заявив, що чемпіонат 2018 року в будь-якому випадку пройде в Росії, тому що «процес вже запущений, незалежно від будь-яких кримінальних розслідувань».

В кінці грудня букмекери назвали шейха Салмана бін Ібрагім аль-Халіфа головним фаворитом на майбутніх виборах президента ФІФА.

22 грудня Арбітражна палата комітету з етики ФІФА відсторонила на вісім років від футбольної діяльності президента організації Йозефа Блаттера і голову Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні. Звинувачення в корупції з них зняли, але визнали винними в порушеннях кодексу етики ФІФА.

Вибори президента ФІФА відбудуться 26 лютого 2016 року. Крім шейха Салмана бін Ібрагіма аль-Халіфа і Жерома Шампаня, на вакантну посаду претендують три особи: генсек УЄФА Джанні Інфантіно, віце-президент ФІФА принц Йорданії Алі бін аль-Хусейн, а також колишній міністр житлового будівництва ПАР і соратник Нельсона Мандели Токіо Сексвале.

Чемпіонат світу 2018 року має відбутися з 14 червня по 15 липня 2018 року. Матчі турніру прийматимуть 12 стадіонів в 11 містах Росії: Москва, Калінінград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижній Новгород, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі і Єкатеринбург.

Чемпіонат світу 2022 року має відбутися в Катарі.