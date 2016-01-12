Василь Коваль та Вікторія Погорєльська визнані найкращими легкоатлетами грудня-2015 в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні, за результатами якого переможцями стали Василь Коваль та Вікторія Погорєльська, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Коваль посів 13-е місце на чемпіонаті Європи з кросу у Єрі (Франція), подолавши дистанцію 10117 м за 30 хвилин 33 секунди.

У свою чергу, Погорєльська в останньому місяці минулого року на трьох змаганнях в Іспанії щоразу була в призерах. Вона перемогла в кросі у Кінтанарі-де-ла-Орден (8 км – 27.37), здобула друге місце на змаганнях з бігу на шосе у Кревільєнті (10 км – 34.57) та друге місце на міжнародних змаганнях з бігу на шосе у Кастеллонні (10 км – 34.26).

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.