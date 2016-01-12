Василь Коваль та Вікторія Погорєльська визнані найкращими легкоатлетами грудня-2015 в Україні

17:11, 12 січня 2016
Спорт
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Погорєльська тричі протягом місяця була на п`єдесталі пошани престижних міжнародних змагань.

uapress.info

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні, за результатами якого переможцями стали Василь Коваль та Вікторія Погорєльська, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. 

Коваль посів 13-е місце на чемпіонаті Європи з кросу у Єрі (Франція), подолавши  дистанцію 10117 м за 30 хвилин 33 секунди. 

У свою чергу, Погорєльська в останньому місяці минулого року на трьох змаганнях в Іспанії щоразу була в призерах. Вона перемогла в кросі у Кінтанарі-де-ла-Орден (8 км – 27.37), здобула друге місце на змаганнях з бігу на шосе у Кревільєнті (10 км – 34.57) та друге місце на міжнародних змаганнях з бігу на шосе у Кастеллонні (10 км – 34.26).

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

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