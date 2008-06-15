Тренер збірної Туреччини заборонив футболістам відтреновувати пенальті

Головний тренер збірної Туреччини Фатіх Терім заявив, що його команда не тренуватиме одинадцятиметрові удари перед поєдинком із збірною Чехії 15 червня. Перед третім туром обидві команди мають абсолютно однакові результати: по одному виграшу та програшу, по два забиті та по три пропущені голи (турки програли португальцям 0:2 і виграли у швейцарців 2:1; чехи програли португальцям 1:3 і виграли у швейцарців 1:0). Якщо сьогоднішня зустріч закінчиться внічию, доля путівки до чвертьфіналу вирішуватиметься в серії післяматчевих пенальті, повідомляє AFP.

За словами Теріма, турки хочуть виграти в основний час, проте якщо після 90 хвилин буде зафіксована нічия, футболісти "зроблять те, що вони повинні зробити".