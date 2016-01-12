Українські тхеквондисти візьмуть участь в ліцензійному олімпійському турнірі

Україна отримала право виставити на ліцензійний старт двох спортсменів у чоловічих олімпійських вагових категоріях та двох – у жіночих, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В Стамбулі за олімпійські ліцензії боротимуться: Ірина Ромолданова (до 49 кг), Тетяна Тетерев'ятникова (до 67 кг), Богдан Боднар (до 58 кг) та Сергій Чайка (до 80 кг).

Для здобуття путівки до олімпійського Ріо-де-Жанейро спортсмену потрібно посісти 1 або 2 місце.

До вирішальних змагань українські тхеквондисти готуються на олімпійській базі в Конча-Заспі. Перший учбово-тренувальний збір спортсмени провели наприкінці грудня. Наразі на головній олімпійській базі країни триває другий етап підготовки наших тхеквондистів, який завершиться 15 січня.