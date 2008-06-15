Катерина Бондаренко виграла турнір у Бірмінгемі

Українська тенісистка Катерина БОНДАРЕНКО виграла турнір третьої категорії в Бірмінгемі (Великобританія) з призовим фондом 200 тисяч доларів.

Як передає ІТАР-ТАРС, у фіналі К.БОНДАРЕНКО, 12-а ракетка змагань, у запеклій боротьбі зламала опір бельгійки Яніни ВІКМАЙЄР - 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4). Тенісистки провели на корті 2 години 48 хвилин.

Для 21-річної К.БОНДАРЕНКО цей титул став першим в кар`єрі в одиночному розряді. Кращим досягненням українки в нинішньому сезоні була участь в чвертьфіналі на турнірі в Парижі.