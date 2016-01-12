Збірна України з футболу напередодні Євро-2016 зіграє товариські матчі з командами Кіпру та Уельсу

В березні 2016 року національна збірна команда України з футболу проведе два товариські матчі в рамках підготовки до фінального турніру чемпіонату Європи, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

24 березня команда зустрінеться з національною збірною Кіпру, а 28 березня - з командою Уельсу.

Обидва матчі відбудуться на території України. Інформація щодо місця проведення матчів та продажу квитків буде оприлюднена на офіційному сайті ФФУ пізніше.

Як повідомляв УНІАН, збірна України посіла 3-є місце на груповому етапі відбіркового турніру Євро-2016, але у матчах плей-офф за сумою двох ігор здолала команду Словенії (2:0, 1:1) та вийшла у фінальний турнір. Українці вперше у своїй історії виграли за сумою двох матчів у плей-офф відбіркового турніру Євро або чемпіонату світу.

Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.