”Динамо” вийшло в 3-й раунд Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" провело матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти латвійського "Металлургса" з Лієпая. У домашньому поєдинку динамівці почувалися так само упевнено, як і на виїзді, розгромивши гостей з рахунком 4:0.

Героєм зустрічі по праву можна назвати Руслана Ротаня, який відкрив рахунок на 37-ій хвилині, а також поставив "крапку" в грі, забивши на першій доданій хвилині другого тайму. Ще по одному м`ячу на свій рахунок записали Корреа (66) і Ребров (85). Таким чином, з сумарним рахунком 8:1 кияни пройшли в третій кваліфікаційний раунд, де їх вже чекає давній знайомий - турецький "Фенербахче".

"Обозреватель"