Мессі став володарем "Золотого м'яча" найкращому футболісту світу 2015 року

У Цюріху відбувся гала-вечір Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) у рамках якого кращим гравцем 2015 року був оголошений аргентинський гравець іспанської "Барселони" Ліонель Мессі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Крім того були визначені номінанти в різних інших категоріях. Так, в команду 2015 року увійшли воротар - Мануель Нойєр, захисники - Дані Алвес, Тьяго Сілва, Серхіо Рамос і Марсело; півзахисники - Андрес Іньєста, Лука Модріч, Поль Погба, нападники - Неймар, Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

Кращим тренером року визнаний наставник іспанської "Барселони" Луїс Енріке.

Кращою футболісткою року визнана Карлі Ллойд ("Х'юстон", США), а найкращим тренером у жіночому футболі - головний тренер збірної США Джил Елліс.

"Золотий м'яч" був заснований редакцією французького журналу France Football в 1956 році і вручався кращому гравцеві Європи. З 1991 року ФІФА паралельно стала вручати власний приз найкращому футболістові року, а в 2010 році два трофеї були об'єднані. Кращий футболіст року визначається голосуванням тренерів і капітанів національних збірних, а також журналістів. З 2010 по 2012 рр. тричі поспіль кращим був визнаний Мессі, тоді як за 2013 і 2014 роки "Золотий м'яч" отримав Роналду.