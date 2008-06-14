Закінчився матч Росія - Греція, другий матч сьогоднішнього дня чемпіонату Європи-2008.

Група D. Росія - Греція 1:0 (Зирянов 33).

Нагадаємо, що сьогодні в групі D Іспанія виграла 2:1 у Швеції.

Іспанія фактично забезпечила собі вихід в плей-офф, маючи 6 очок. А Швеція і Росія, маючи по три очки, зустрінуться очно 18 червня. І якщо російська збірна так витрачатиме гольові моменти, як сьогодні, то Швецію їй не обіграти.

Завтра відбудуться завершальні матчі в групі A: Швейцарія (0 очок) - Португалія (6 очок) і Туреччина (3 очки) - Чехія (3 очки).