Президент Федерації легкої атлетики Великобританії запропонував обнулити всі світові рекорди

Президент Федерації легкої атлетики Великобританії Ед Уорнер озвучив пропозицію обнулити всі світові рекорди, встановлені на даний момент, повідомляє BBC Sport.

"Настав час для радикальних реформ. Цілісності легкої атлетики був кинутий настільки сильний виклик в 2015 році, яких ніколи раніше не бувало", - зазначив чиновник. "Підвищення прозорості процедури взяття допінг-проб, посилення відповідальності за використання заборонених препаратів, а також обнулення всіх рекордів дозволять вступити легкої атлетики в нову еру", - додав Уорнер.

Як повідомлялося, в 2015-му році у світовій легкій атлетиці вибухнув найбільший скандал, пов'язаний із систематичним використанням допінгу. Основними фігурантами справи стали спортсмени з Росії. В результаті скандалу група провідних російських легкоатлетів в різних дисциплінах не поїхала на ЧС-2015. А представники спортивної ходьби, де Росія багато років вважалася провідною світовою державою, взагалі не брали участь у змаганні.