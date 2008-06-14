«Помаранчеві» гучно відзначили вихід до 1/4 фіналу Євро-2008 (фото)

У ніч на суботу понад сто тисяч голландців гучно відсвяткували у Берні перемогу своєї команди над збірною Франції, передає Німецька хвиля.

За даними поліції, ситуація була під контролем. Були тимчасово затримані декілька десятків бешкетників.

Велика вечірка голландських фанів, яких приїхало до Берну тисячі, почалася ще перед грою.

Тих, у кого були квитки на матч, правоохоронці традиційно конвоювали до Стад де Сюіс. Наскільки дозволяв бачити зір, усе було у помаранчевих кольорах збірної Нідерландів.

Фото Reuters