Тайсона назвали замовником вбивства

Колишній член бруклінського злочинного угрупування Cash Money Brothers ("Братство готівки") Дуейн Мейерс звинуватив колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі Майка Тайсона в тому, що той найняв кілерів, які повинні були помститися членам банди за вбивство в 2000 році свого охоронця.

За словами Мейерса, який проходить свідком у справі про вбивство, Тайсон запропонував кілерам 50 тисяч доларів, щоб прибрати трьох членів Cash Money Brothers, включаючи лідера угрупування Демьєна Харді. Мейерс заявив, що екс-чемпіон світу був упевнений у причетності членів банди до вбивства свого друга Дерріла Баума, який був убитий пострілом у потилицю.

Вбивства бандитів найнятими кілерами у результаті не сталося, сказав Мейерс. Причини, з яких не було виконано замовлення Тайсона, не називаються. Лише через п`ять років після загибелі Баума стало відомо, що охоронець боксера був пов`язаний з Cash Money Brothers і, ймовірно, був причетний до нападу на репера 50 Cent.

Ні самі Тайсон, ні його адвокат коментарів до інформації, що з`явилася, не дали.

Лента.ру