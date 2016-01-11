Гусєв подовжив контракт із "Динамо" до кінця сезону 2015/16
13:57, 11 січня 2016Спорт
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Півзахисник виступатиме в складі команди ще півроку.
Олег Гусєв виступає в "Динамо" з 2003 року / fcdynamo.kiev.ua
Півзахисник ФК «Динамо» (Київ) Олег Гусєв підписав з клубом новий контракт, розрахований до закінчення сезону 2015/16, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".
11 січня вранці віце-капітан пройшов поглиблене медобстеження, а завтра разом з командою відправиться в Марбелью, де почне підготовку до другої частини сезону.
Як повідомлялося раніше, попередній контракт Гусєва закінчився 31 грудня 2015 року.
Гусєв виступає в "Динамо" протягом 13 сезонів - з липня 2003 року. Гравець у складі "Динамо" став 4-кратним чемпіоном України, 5-кратним володарем Кубка країни, 3-кратним володарем Суперкубка. Також разом з "Динамо" він 6 разів ставав срібним призером та раз - бронзовим призером чемпіонату України.
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