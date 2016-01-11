Гусєв подовжив контракт із "Динамо" до кінця сезону 2015/16

Півзахисник ФК «Динамо» (Київ) Олег Гусєв підписав з клубом новий контракт, розрахований до закінчення сезону 2015/16, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

11 січня вранці віце-капітан пройшов поглиблене медобстеження, а завтра разом з командою відправиться в Марбелью, де почне підготовку до другої частини сезону.

Як повідомлялося раніше, попередній контракт Гусєва закінчився 31 грудня 2015 року.

Гусєв виступає в "Динамо" протягом 13 сезонів - з липня 2003 року. Гравець у складі "Динамо" став 4-кратним чемпіоном України, 5-кратним володарем Кубка країни, 3-кратним володарем Суперкубка. Також разом з "Динамо" він 6 разів ставав срібним призером та раз - бронзовим призером чемпіонату України.