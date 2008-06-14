Суркіс пропонує накласти мораторій на звільнення людей, які готують Євро
12:25, 14 червня 2008Спорт
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Робота профі не має залежати від змін у владі
Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС пропонує накласти мораторій на звільнення посадовців, які готують Україну до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Про це Г.СУРКІС заявив учора ввечері на телеканалі «Інтер».
«Необхідно негайно накласти мораторій на заміну людей, які працюють на Євро-2012», - сказав президент ФФУ.
Він зазначив, що в цій галузі мають бути зайняті професіонали, робота яких не повинна залежати від змін у владі.
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