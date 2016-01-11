Київське "Динамо" проведе сім матчів на першому зимовому тренувальному зборі в Іспанії

Згідно з досягнутими домовленостями суперниками футболістів київського "Динамо" на першому іспанському тренувальному зборі в контрольних поєдинках стануть сім команд, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Киянам будуть протистояти такі опоненти:

16 січня, «Динамо» (Дрезден, Німеччина)

17 січня, «Скендербеу» (Корчі, Албанія)

20 січня, «Реал Баломпедіка Ліненсе» (Іспанія)

21 січня, ФК «Люцерн» (Швейцарія)

24 січня, «Цзянсу Сайнті» (Китай)

25 січня, «Мюнхен-1860» (Німеччина)

27 січня, «Славія» (Прага, Чехія)

Базовий час початку всіх матчів - 17:00 за київським часом. Про місця проведення ігор буде повідомлено додатково.

Після місячної зимової відпустки «біло-сині» знову зібралися 11 січня на клубній базі в Конча-Заспі, де відбулися перші загальнокомандні збори в 2016-му році.

З гравців, які грали в "Динамо" в першій половині сезону на ньому не були присутні півзахисник Юнес Беланда, орендований на півроку німецьким «Шальке-04» і нападник Артем Кравець, який той самий строк відіграє в ще одному клубі Бундесліги – «Штутгарті».

12 січня динамівці вилетять в Іспанію, де мешкатимуть в п'ятизірковому готелі «Кемпінські» у Эстепоні й до 28 січня проведуть перший тренувальний збір.