Суркіс: йде кампанія з дискредитації України у контексті Євро-2012

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Григорій СУРКІС розцінює публікації в провідних світових виданнях матеріалів про можливість втрати Україною права проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року як цілеспрямовану кампанію з дискредитації України і Польщі.

Про це він заявив учора ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я сьогодні розглядаю все, що відбувається в рамках певних публікацій на Заході, – це цілеспрямована кампанія дискредитації України і Польщі", - сказав Г.СУРКІС.

Він наголосив, що така ж кампанія супроводжувала перемогу України і Польщі в боротьбі за право проведення Євро-2012, однак комплексний підхід й упевненість всіх гілок влади в успіх дали змогу перемогти.

Президент ФФУ додав, що завдяки синхронній роботі президентів України Леоніда КУЧМИ, Віктора ЮЩЕНКА, всіх прем`єр-міністрів, гарантій всіх політичних сил, Україна одержала можливість провести фінальну частину Євро-2012.

За його словами, ніхто в УЄФА не ставить під сумнів проведення чемпіонату.

Посилаючись на слова президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, Г.СУРКІС наголосив: «А вже кому, як не ПЛАТІНІ, бути найобізнанішим про плани УЄФА щодо нашої участі чи не неучасті в Євро-2012».

Президент ФФУ запевнив, що приїзд М.ПЛАТІНІ 3 липня до Києва пов`язаний не з інспекцією того, що на сьогодні зробила Україна. За його словами, М.ПЛАТІНІ хоче побачити план підготовки країни до Євро-2012.

«Ніхто не ставить під сумнів можливості нашої країни. Інша справа, наскільки органи місцевої влади, Президент, уряд, Верховна Рада незалежно від того, хто в опозиції, а хто при владі, стабілізують обстановку всередині країни», - наголосив Г.СУРКІС.

На його думку, саме Євро-2012 зможе стати тією національною ідеєю, яка об`єднає українців, незалежно від регіональної чи політичної належності.