Букмекери назвали нового фаворита Євро-2008

Після перемоги в матчі із збірною Франції (4:1) команда Голландії стала головним фаворитом чемпіонату Європи-2008 року за версією букмекерів. Французи опустилися на восьмий рядок у списку ймовірних претендентів на титул, пропустивши вперед Румунію.

У британській букмекерській конторі Bet365 ставки на перемогу голландців приймаються з коефіцієнтом 4,5 (що нижче коефіцієнт - то вище оцінюється ймовірність події). До гри з Францією підопічні Марко ван Бастена котирувалися на четвертому місці з коефіцієнтом 6,8. У російській букмекерській конторі "Марафон" в даний час коефіцієнт на перемогу голландців складає 4,2.

Услід за Нідерландами в списку фаворитів Євро-2008 значаться Іспанія і Португалія. На біржі ставок Betfair коефіцієнти на перемогу цих команд рівні відповідно 5,2 і 6. Коефіцієнт на успіх Німеччини складає 7,2.

Невдахи другого ігрового дня в групі C - збірні Італії і Франції - помітно впали в рейтингах букмекерів. Наприклад, в Bet365 коефіцієнт на перемогу італійців після їх нічиєї в матчі з Румунією (1:1) виріс майже удвічі - з 12 до 21. Зараз Італія йде на шостому місці серед команд - учасниць турніру.

Франція впала на восьме місце, пропустивши вперед Румунію. На біржі ставок Betfair коефіцієнт на перемогу французів складає 34, на перемогу румунів - 32.

Нагадаємо, в тому випадку, якщо румуни обіграють в матчі третього туру Голландію, вони гарантують собі участь в 1/4 фіналу Євро-2008. В цьому випадку фіналісти останнього чемпіонату світу команди Італії і Франції опиняться за бортом плей-офф.

Лента.ру