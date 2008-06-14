Букмекери ставлять на Росію

Збірна Росії, на думку букмекерів, є фаворитом у матчі проти збірної Греції.

Російська контора "Марафон" встановила на перемогу росіян у цій грі коефіцієнт 1,90. При цьому вірогідність перемоги греків, згідно з котируванням, навіть менша, ніж можливість нічийного результату. На успіх Греції встановлений коефіцієнт 3,70, на нічию - 3,55.

Таке ж співвідношення спостерігається в коефіцієнтах, встановлених конторою Bwin: 1,90 на збірну Росії, 3,40 на нічию і 3,80 на Грецію.

Відома британська контора Вільяма Хілла пропонує ставки на успіх росіян з розрахунку 11/10, на нічию - 23/10, на перемогу греків - 5/2.

Матч групи D Греція - Росія пройде в Зальцбурзі 14 червня, о 21.45.