Закінчився матч Голландія - Франція, другий матч сьогоднішнього дня чемпіонату Європи-2008.

Група C. Голландія - Франція 4:1 (Куйт 8, ван Персі 58, Роббен 72, Снейдер 90 - Анрі 71).

Нагадаємо, що сьогодні в групі C Румунія та Італія зіграли внічию 1:1.

Голландія забезпечила собі вихід у плей-офф, причому не тільки за очками, але й за грою. Після сьогоднішнього матчу її справедливо розглядати як одного з кращих претендентів на золото Євро. А Францію з одним очком чекає зустріч з украй мотивованою Італією.

Завтра відбудуться матчі групи D: Швеція - Іспанія і Греція - Росія.