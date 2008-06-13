Закінчився матч Італія - Румунія, перший матч сьогоднішнього дня на чемпіонаті Європи-2008.

Група C. Італія - Румунія 1:1 (Муту 54 - Пануччі 56).

Сьогодні ж зіграють решта дві команди групи C: Голландія і Франція.

У лідера групи - Голландії – поки що три очки у Франції - одне. У Румунії – тепер два очки і попереду гра з Голландією 17 червня, у Італії - одне очко і гра з Францією. Буффон, відбивши пенальті на 80-й хвилині, дав шанс своїй команді на подальшу боротьбу, поклавшись на турнірні успіхи... Голландії.