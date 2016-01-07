Платіні відмовився від участі у виборах президента ФІФА

Про це він заявив в інтерв'ю виданню l'équipe, передає ТАСС.

"Я знімаю свою кандидатуру, - сказав Платіні. - У мене немає часу і коштів зустрічатися з виборцями, боротися нарівні з іншими кандидатами. Знімаючи свою кандидатуру, я сконцентруюся на боротьбі зі звинуваченнями в корупції".

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Раніше Платіні подав заявку на участь у виборах президента ФІФА, які заплановані на 26 лютого 2016 року, однак виборчком пояснив, що не буде розглядати кандидатуру француза до зняття всіх санкцій.

Вибори нового президента ФІФА відбудуться 26 лютого. За посаду боротимуться принц Йорданії Алі бін Аль-Хусейн, колишній заступник генерального секретаря ФІФА француз Жером Шампань, колишній міністр житлового будівництва ПАР і соратник Нельсона Мандели Токіо Сексвале, президент Азіатської конфедерації футболу шейх Салман бін Ібрагім аль-Халіфа і генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно.

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В кінці вересня швейцарська прокуратура відкрила справу стосовно Блаттера у зв'язку з незаконним переведенням 2 млн швейцарських франків на рахунок Платіні. Переведення було зроблене у 2011 році за послуги, надані в період з 1999 по 2002 рр. Слідом за прокуратурою комітет ФІФА з етики почав розслідування по цій справі, у зв'язку з чим на початку жовтня усунув Блаттера і Платіні від футбольної діяльності на 90 днів. За їх словами, виплата була здійснена за контрактом в повній відповідності з законом, а угода між ними було укладено в усній формі.