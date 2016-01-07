IAAF довічно дискваліфікувала екс-голову федерації легкої атлетики Росії

Комісія також довічно відсторонила колишнього тренера збірної Росії по групі витривалості Олексія Мельникова. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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На Балахнічева наклали штраф у розмірі 25 тисяч доларів, а на Мельникова – у 15 тисяч.

Їх звинувачують у вимаганні хабарів у спортсменки Лілії Шобухової за те, щоб дозволити їй брати участь у змаганнях, незважаючи на позитивні результати допінг-тестів.

Міністр спорту Росії Віталій Мутко заявив, що "рішення було очікуваним і що не має сенсу подавати апеляцію".

Наступного тижня представники IAAF відвідають Росію у зв’язку з цим скандалом.

Нагадаємо, Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) призупинила членство Росії в організації на невизначений термін.

13 листопада повідомлялося, що комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) виніс рішення про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) кодексом організації.

На прес-конференції в Женеві 9 листопада було оголошено, що комісія WADA рекомендувала відсторонити російських легкоатлетів від змагань під егідою IAAF.

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Офіційні особи WADA заявили, що московська антидопінгова лабораторія повинна бути позбавлена акредитації, тому що її керівник Григорій Родченков в 2014 році знищив 1417 допінг-проб за три дні до перевірки, приховавши факти порушення правил з боку росіян. При цьому підкреслюється, що знищені проби мали відношення і до інших видів спорту.