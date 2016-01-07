Комітет ФІФА з етики відкрив справу проти генсека організації Вальке

Про це йдеться в повідомленні ФІФА.

У ньому зазначається, що справу проти Вальке відкрито на підставі доповіді, представленої слідчою палатою комітету.

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«З причини конфіденційності, враховуючи презумпцію невинності, арбітражна палата не буде публікувати детальну інформацію в даний час», - сказано в повідомленні.

Вальке в жовтні був відсторонений від діяльності, пов'язаної з футболом, на 90 днів. Разом з ним були відсторонені ФІФА Зепп Блаттер і президент Союзу європейських футбольних асоціацій Мішель Платіні.

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6 січня арбітражна палата комітету з етики ФІФА ухвалила рішення продовжити відсторонення генсека організації від футбольної діяльності ще на 45 днів. При цьому Вальке загрожує відсторонення від футболу на 9 років.