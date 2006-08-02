Андрій Гусин завершить виступи за збірну України

Андрій Гусин, який виступає за команду Самари "Крылья Советов" заявив про те, що має намір завершити свої виступи за збірну України. Він зазначив, що більше не працюватиме в такому напруженому режимі, якого вимагають ігри в національній команді.

"Рішення зосередитися після чемпіонату світу на грі в клубі дозріло у мене давно. Останні два роки все моє життя було підпорядковане одній меті – якомога успішніше виступити в Німеччині. Задля цього я перейшов і в "Крылья" - команду, де зміг підготуватися до чемпіонату світу якнайкраще. Я все життя пишатимуся тим результатом, якого ми досягли на першості планети. Тепер я більше не відчуваю бажання постійно грати в такому режимі, а відбувати на полі номер не звик", - пояснив своє рішення капітан самарського клубу.

Гусин підкреслив, що його рішення не пов`язано з особою головного тренера збірної України Олега Блохіна. "Так, Олег Володимирович - доволі специфічна людина, але це зовсім не є для мене головною причиною піти. Мені б хотілося попрощатися із збірною на очах у наших болільників 15 серпня, після матчу Україна – Азербайджан", - сказав футболіст.

Лента.ру