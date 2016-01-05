Генсека ФІФА можуть відсторонити від футболу на 9 років

Таку пропозицію висунули в комітеті з питань етики ФІФА, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Представник цього комітету Корнел Борбел, який здійснював розслідування, завершив свою роботу, заявили у ФІФА. В якості покарання він пропонує відсторонити генерального секретаря федерації від футболу на дев'ять років та стягнути з нього штраф у розмірі 100 тисяч швейцарських франків (близько 92 тисяч доларів США). Вальке звинувачують у корупції та отриманні "подарунків і інших вигод".

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Спершу футбольного функціонера відсторонили від діяльності, пов’язаної з футболом на 90 днів. Оскільки цей термін спливає вже у середу, Борбел попросив про подовжити його на 45 днів, поки справу передадуть у юридичний відділ.

У вересні стало відомо, що генеральний секретар ФІФА Жером Вальке відсторонений від роботи через підозри в несумлінному виконанні своїх обов'язків. Тоді у федерації стверджували, що організації стало відомо про можливу причетність Вальке до схеми продажів квитків на матчі чемпіонату світу за сильно завищеними цінами.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Міжнародної федерації футболу Жером Вальке, відсторонений від роботи, спростував звинувачення в причетності до нелегальних схем продажу квитків на чемпіонат світу 2014 року в Бразилії.