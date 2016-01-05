Володимира Кличка виключили з рейтингу IBF

14:50, 05 січня 2016
Спорт
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Колишнього чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO українця Володимира Кличка виключили з рейтингу IBF.

REUTERS

У попередньому рейтингу він посідав третю позицію, передає Boxingnews.

Зазначається, що Кличко вже офіційно заявив, що скористається опцією в контракті на матч-реванш з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBO британцем Тайсоном Ф'юрі, і будь-який результат цього бою робить неможливим перебування Кличка в рейтингу IBF.

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"Перемога в матчі-реванші з Ф'юрі буде означати, що Володимир стане чемпіоном світу за іншими версіями, а чемпіони світу не можуть бути в рейтингу інших боксерських організацій", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 29 листопада український боксер-важковаговик Володимир Кличко за очками програв бій британцеві Тайсону Ф'юрі. За підсумками 12 раундів усі судді одноголосно віддали перевагу більш молодому спортсмену.

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