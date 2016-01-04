Зідан замінив Бенітеса на посаді головного тренера "Реалу"

Про це під час прес-конференції на Сантьяго Бернабеу повідомив президент клубу Флорентіно Перес, повідомляється на сайті футбольного клубу.

Він сказав, що рішення звільнити Бенітеса було для ради директорів важким і зазначив, що Бенітес є визначним тренером і видатною особистістю.

При цьому, Флорентіно Перес представив нового керманича королівського клубу - Зінедіна Зідана.

"Зідан беззаперечно є однією з видатних персон в історії футболу. Ви знаєте, що означає керувати першою командою "Реалу". Він усвідомлює, наскільки важко, і яким викликом це є", - зазначив Перес.

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"Я хочу подякувати президенту клубу за наданий шанс тренувати цю команду. У нас найкращий клуб у світі та найкращі фанати, і я зроблю усе можливе для досягнення перемог», - заявив під час прес-конференції Зідан.

Нагадаємо, Рафаель Бенітес, який до цього тренував італійський "Наполі", підписав контракт із "Реалом" 3 червня 2015 року. Попередній наставник "Реала" Карло Анчелотті був відправлений у відставку 25 травня.

В останньому матчі, який відбувся 3 січня, "Реал" зіграв у нічию 2:2 з "Валенсією" у чемпіонаті Іспанії. Наразі команда із 37 очками займає третю сходинку в чемпіонаті, відстаючи від лідера - мадридського "Атлетіко", на 4 очки. Другу сходинку посідає каталонська "Барселона" із активом у 39 очок, але маючи ще одну гру у запасі.