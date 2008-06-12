Закінчився матч Австрія - Польща, другий матч сьогоднішнього дня чемпіонату Європи-2008.

Група B. Австрія - Польща 1:1 (Вастіч 90+3 пен. - Герреро 30).

Нагадаємо, що сьогодні в групі B Хорватія виграла у Німеччини 2:1.

Польща, одержавши пенальті та гол в доданий час, втратила шанси на плей-офф. Австрія з своїм одним очком теоретично ще може вийти з групи, вигравши у Німеччини за умови, що Польща обіграє хорватів.

Завтра відбудуться матчі групи C: Італія - Румунія і Голландія - Франція.