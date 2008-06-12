Закінчився матч Австрія – Польща
23:40, 12 червня 2008Спорт
1897
Польща - в якнайприкрішому суперпрольоті
|Рефері Говард Вебб - людина, що зважилася поставити пенальті на останній хвилині матчу. Фото АР
Група B. Австрія - Польща 1:1 (Вастіч 90+3 пен. - Герреро 30).
Нагадаємо, що сьогодні в групі B Хорватія виграла у Німеччини 2:1.
Польща, одержавши пенальті та гол в доданий час, втратила шанси на плей-офф. Австрія з своїм одним очком теоретично ще може вийти з групи, вигравши у Німеччини за умови, що Польща обіграє хорватів.
Завтра відбудуться матчі групи C: Італія - Румунія і Голландія - Франція.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter