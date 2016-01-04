Віталій Кличко впевнений, що Усик стане чемпіоном світу цього року
15:14, 04 січня 2016Спорт
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Екс-чемпіон світу за версією WBC і WBO в суперважкій вазі українець Віталій Кличко заявив, що дуже високо оцінює перспективи боксера його промоутерської компанії K2 Promotions Олександра Усика.
Усик у 2016 році може стати чемпіоном світу / Фото УНІАН
Він висловив упевненість в тому, що цього року Усик стане чемпіоном світу, передає Boxingnews.
"Я дуже радий, що цей хлопець показує дуже гарні результати. Я впевнений, що в 2016 році ми зможемо організувати Олександру бій за титул чемпіона світу, і я впевнений, що Олександр ним стане", - наголосив Кличко.
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Раніше УНІАН повідомляв, що інтерконтинентальний боксер року за версією WBO український боксер Олександр Усик свій довгоочікуваний бій за звання чемпіона світу може провести у квітні або травні 2016-го року в США.
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