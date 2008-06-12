Закінчився матч Хорватія – Німеччина
20:47, 12 червня 2008Спорт
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У листопаді Хорватія вибила Англію, а тепер...
|Тренер хорватів Славен Біліч - на сьомому небі від щастя :) Фото АР
Група B. Хорватія - Німеччина 2:1 (Срна 24, Оліч 62 - Подольські 79).
Сьогодні ж зіграють решта дві команди групи B: Австрія і Польща.
З 6 очками команда Хорватії майже забезпечила собі вихід до стадії плей-офф (теоретично два виграші Польші, в тому числі у самої Хорватії, можуть їй завадити). У Німеччини три очки. Австрія і Польща поки що очок не мають.
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